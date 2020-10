¡Tiembla Odalys! Laura G revela en 'VLA' que esta famosa está "loca" por Pato Borghetti

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 1 de octubre la conductora Laura G puso en aprietos a su compañero Patricio Borghetti luego de confesar que una de sus amigas quedó encantada con el argentino.

Durante la divertida dinámica del ¿Quién se atreve?, la expresentadora de Sabadazo hizo un comentario un tanto incómodo para el galán argentino, quien desde hace más de 8 años mantiene una relación con Odalys Ramírez.

Sin 'pelos en la lengua' y ningún tipo de tapujos, Laura confesó que Borghetti le robó el corazón a una de sus amigas por sus 'dotes masculinos'.

Yo tengo una amiga que no voy a decir su nombre y me acuerdo que cuando yo no conocía a Pato me decía 'ay estoy loca por un argentino que se llama Patricio Borghetti porque me dejó traumada'", dijo G.