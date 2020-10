Tras dejar Televisa, Ana Brenda revela el motivo de su rechazo: "Me cansé, quiero algo original"

Ciudad de México.- La reconocida y querida actriz, Ana Brenda Contreras, en una entrevista con El Break de las 7 ha explicado sus motivos por los cuales ha dejado Televisa y ha decidido renunciar a las telenovelas por el momento, señalando que sí seguirá actuando solo que no en los dramas con los que se hizo famosa.

Actuación sí, la verdad claro que quiero. Telenovela, nunca digas de esta agua no beberé, pero si te soy honesta, tú lo sabes que has estado en un set de televisión, es muy demandante, y yo la verdad en este momento de mi vida no quisiera estar seis, nueve meses en un set de televisión por el momento", expresó Ana.

Sin embargo, este no sería el único motivo por el que la actriz rechazaría nuevos proyectos en las novelas, pues afirma que desea la llamen para una nueva historia, algo "original" y no un "refrito" no más remakes de antiguan novelas actualizadas a estos momentos.

Me cansé un poquito de que me dieran puros refritos, si te soy honesta. Si llegara esa historia que no fuera un refrito, que fuera muy interesante, que fuera original y que fuera un poquito más corta, la verdad es que sí me encantaría", explicó Contreras.

Finalmente señaló que sí extraña estar en un set de grabación, pero que ya tiene en puerta varios proyectos para elegir, aunque más que nada se tratan de series, miniseries y películas que han llamado mucho su atención.

Sí extraño el set, extraño a ese público que sé que me agarró mucho cariño por las telenovelas y es una etapa que disfruté mucho, pero por el momento estoy explorando otras. Son las ofertas de trabajo que tengo en este momento y son los proyectos que estoy viendo y valorando para hacer el próximo año, en general casi todo es serie, miniseries y cosas por el estilo, películas, cosas que no sea tanto tiempo ahí encerrada", finalizó la actriz.

Fuente: Hola