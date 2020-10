Tras "humillación" a participantes, exhiben y atacan a la producción de 'Exatlón' por hacerles esto

Ciudad de México.- Los deportistas del reality de TV Azteca, Exatlón México han tenido que atravesar diferentes pruebas pero los televidentes se han visto molestos con la producción.



En esta cuarta temporada de Exatlón Titanes vs Héroes, desde los primeros días los equipos que pedían tenían que enfrentarse a pruebas adicionales como castigo, donde algunas fueron criticadas y catalogadas como humillantes para los deportistas, como lo fue cuando Héroes tuvo que limpiar la casa de Titanes.



Por ello, los televidentes recordaron el momento durante la tercera temporada en la que los ganadores se llevaron un regalo especial para Navidad, siendo los Azules o Contendientes quienes pudieron ver a sus familiares y cenar con ellos mientras que los rojos o Famosos no pudieron.



Cuando los familiares llegaron a las playas del Exatlón, los atletas del equipo Rojo estaban presentes y veían como uno a uno de ellos iba reencontrándose con sus parientes, por lo que algunos no dejaron de llorar, tal fue el caso de Mati Álvarez quien contó que no tenía mucha relación con su familia y eso la tenía triste.



De inmediato, los televidentes se pronunciaron a través de las redes sociales en contra de la producción Pues señalaron que fue cruel dejar a los rojos sin su familia y sobre todo que ellos vieron cómo sus contrincantes recibían a sus familiares y ellos no.



