Tras posar de enloquecedora forma a sus 50 años, Patricia Manterola enciende las redes

u201cSi me visitas durante el sueu00f1o, por favor entra despacito, muy despacito, toma mi mano y llu00e9vame contigo por tus mu00e1s dulces sueu00f1os, en el camino te cuento los mu00edosu201d Me gusto esta frase romu00e1ntica que encontru00e9 ud83eudd70si alguien conoce al autor por favor du00edganme para mencionarlo ud83dude0aud83dude4fud83cudffc