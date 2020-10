Tras 'separarse' de Gabriel Soto, Irina Baeva se va de 'shopping' con Sarah Jessica Parker

Nueva York.- La guapísima actriz de Televisa, Irina Baeva se fue de México a Nueva York donde a pasado unas increíbles aventuras y ha conocido extraordinarios lugares; incluso, tuvo la suerte de conocer a una de sus más grandes actrices, Sarah Jessica Parker, quien participó en Sex and The City.

Mientras se encuentra 'separada' de Gabriel Soto, Irina paseó por la ciudad y se encontró con la estadounidense; sin embargo, la rusa reveló a través de sus historias en Instagram que realmente fue una persona cerca a Parker quien la contactó e invitó a que conociera a quien le dio vida a 'Carrie Bradshaw'.

Una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques en New York… terminé yendo incrédula… no solo terminé conociéndola, sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, practicar mi inglés con ella, hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and The City que soy, además tuvo un lindísimo detalle conmigo… ¡Todavía no lo puedo creer!", relató.