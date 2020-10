Tras ser despedida de 'VLA', querida conductora se reintegra a TV Azteca y hace 'temblar' a 'Hoy'

View this post on Instagram

ud83cuddf2ud83cuddfd VIVA MEu0301XICOO ud83cuddf2ud83cuddfd ud83dudc9a Fiesta Azteca u2764ufe0f Desde el Zou0301calo Capitalino ud83dude0d Listos para la transmisiou0301n! Nos vemos a las 10:30 pm por @aztecauno . . Foto @zinlaroid Styling @roggermarchan Vestido: @ivanortiz_mx Aretes: @powokani