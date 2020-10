Tras su polémica participación en 'MasterChef' de TV Azteca, Benito Molina celebra este momento

View this post on Instagram

Hace un anu0303o festejando 51 vueltas al sol en Oaxaca de mi corazou0301n ud83eudde1 u00a1Fiesta de gente grande! Banda, mezcal y una comida con la que sigo sonu0303ando. No habiu0301a estado tan feliz desde que murio mi madre. Un cumpleanu0303os inolvidable con Oliva, Solange y mi familia oaxaquenu0303a, @chef.alexruiz @manolopitiona @chefrodocas @casaoaxacaelrestaurante @portozuelo_ El maestro #SergioHernadez California dreaming ud83cudf0a@danielasotoinnes @blainewetzel la pasamos bomba ud83eudd18ud83cudffdud83cudf4f Los extranu0303o mucho .... La verdad trate de encontrar una imagen de todos juntos, pero la fiesta estaba tan buena que se nos olvidou0301 tomar fotos ud83dude02