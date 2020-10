¡Ya es madre! Nicki Minaj ya habría recibido a su primer hijo con Kenneth Petty

Estados Unidos.- Tal parece que la famosa cantante de rap, Nicki Minaj, por primera vez ya se ha convertido en madre, ya que fuentes afirmaron al medio TMZ que ya ha dado a luz a su primogénito al lado de su esposo, Kenneth Petty.

Hace unos meses con una radiante foto la rapera compartió la noticia que se encontraba en la dulce espera de su primogénito, esto meses después de que se revelara que se había casado con Kenneth Petty.

Ahora, este jueves 1 de octubre el medio TMZ señaló que una supuesta fuente cercana a la interprete de Woman Like Me ya se ha convertido finalmente en madre el pasado miércoles 30 de septiembre, aunque aun no se sabe si ha sido un varón o una niña, al igual que tampoco se sabe el nombre del bebé.

Nicki dio a luz el miércoles en Los Ángeles No sabemos el nombre ni el sexo del bebé", dijo la fuente.

Cabe mencionar que todo esto es solamente un rumor pues ni la famosa rapera y su esposo se han pronunciado al respecto para desmentir o confirmar la información del medio antes mencionado.

Fuente: Instagram @chicapicosa2