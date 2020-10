Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa y desheredar a sus hijos, polémico conductor llega a 'VLA'

Ciudad de México.- El actor y conductor Alfredo Adame, quien formó parte de las filas de Televisa durante más de 29 años hasta que fue vetado y fue uno de los primeros conductores del programa Hoy, apareció en el foro de Venga la Alegría, en TV Azteca.

El polémico presentador ha tenido una gran trayectoria en telenovelas y conducción, sin embargo, todo eso parece quedar en segundo plano con tantas polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos años.

Desde su divorcio de Mary Paz Banquells, los insultos, acusaciones y escándalos no han parado. Después de su separación, y de arremeter en numerosas ocasiones contra la madre de sus hijos, inició otra relación, la cual terminó de la peor manera y ella lo acusó, entre muchas cosas, "de tenerla chiquita".

Adame también sorprendió al dejarse de hablar con sus hijos y declarar públicamente que no les iba a dejar nada de herencia. Incluso, aseguró hace unos meses que renunció a sus contratos con todas las televisoras con tal de no pasarle pensión a Mary Paz.

Una de las polémicas más sonadas fue la del enfrentamiento que tuvo con Carlos Trejo en 2019 luego de que protagonizaran un intenso pleito mediático. En una rueda de prensa, los ánimos se calentaron y Trejo le lanzó una botella de plástico al rostro, lo que le abrió la ceja al conductor y "casi pierde el ojo".

Fue por esto que Adame apareció en el matutino del Ajusco, sin embargo, el canal solamente recordó el video y volvió a publicarlo este viernes 9 de octubre, pese a que esta visita al matutino la hizo en julio de 2019. Muchos pensaron que era de este viernes.

En ese video, el conductor platicó cómo inició su rivalidad con Trejo y recordó que lo exhibió porque el cazafantasmas constantemente lo insultaba y acusaba de no tener rating en su programa Viva la Mañana en ese entonces.

Posteriormente, Adame reveló que le propuso pelear porque empezó a ponerle abogados a todas sus ex para irse contra él y que solo lo ataca porque "lo botó de la televisión".

Adame continúa creando polémica. La semana pasada, arremetió de nueva cuenta contra la conductora de Hoy Andrea Legarreta y la señaló por ser la culpable de que haya sido vetado de Televisa. Incluso, afirmó que si fuera el productor de Hoy lo primero que haría fuera despedirla.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras, y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo también en febrero de este año.