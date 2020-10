Andy Ruiz sorprende a usuarios al presumir su increíble cambio físico a casi un año de su derrota

View this post on Instagram

Changing my style what you think about this look hahahahaha I got the boys on it ud83dudcaaud83dudc4aud83dudc4aud83dudc4aud83dudc4aud83dude07ud83eudd4aud83eudd4aud83eudd4aud83dude4fud83dude4fud83dudc4dud83dudc4dud83dudc4dud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc4dud83dude4f