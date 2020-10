"Cerebros de pollo": Conductora habla de la producción de programa de Televisa y redes estallan

View this post on Instagram

Ya el domingo 11 de octubre!! Arranca el juego mas divertido de mi vida!! Que maravilla que ENORMES ARTISTAS( ya lo veru00e1n) se atrevan a esconderse en un personaje para jugar con nuestros cerebros de polloud83dudc25ud83dudc25 y divertirnos, encantarnos y enamorarnos de cada uno de los 18 personajes que ya van a conocerud83dude4aud83dude4aud83dude4aud83dude4a Nos vemos el Domingo!ud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1f