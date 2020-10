Concierto de La Trakalosa de Monterrey es suspendido por el Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México.- Este sábado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó de la cancelación del concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, debido a la crisis sanitaria que se vive en el país, la cual no ha bajado hasta el momento de forma significativa.

Y es que se pretendía que el evento tuviera un pequeño aforo, sin embargo esto no se pudo dar debido a que la entidad continúa en naranja, al asegurar que se necesita pasar a verde para que se realice sin problemas.

Ya nos comunicamos con ellos (los organizadores), no se va a realizar, todavía no es posible y estamos en una mesa de trabajo con las distintas, digamos, promotores culturales privados, que veamos de qué manera, si es factible desarrollar algunos tipos de conciertos con menos asistentes, con burbujas, que se ha hecho en otros lugares del mundo, estamos trabajando en ello, pero todavía no es viable”, explicó.