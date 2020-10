Conductora de 'Sale el Sol' revela si la humillaron tras ser cuestionada sobre Laura Bozzo

Ciudad de México.- Una conflicto se suscitó en los medios, situación que hizo que los internautas hablaran de lo ocurrido y metieran a una conductora de Sale el Sol.

Ana María Alvarado fue parte de una entrevista con los presentadores del programa Chisme no like, Javier Ceriani y Elisa Berstain, en donde le cuestionaron sobre Laura Bozzo, sin embargo, Alvarado no dijo nada sobre ella como querían los conductores.

Los internautas señalaron que la había tratado mal por lo que la presentadora de Sale el Sol decidió hablar sobre lo ocurrido con sus seguidores a través de un video.

Yo no sentí que me trataran mal en Chisme no Like. Ellos tienen un estilo y yo otro”, contestó Ana María, negando que se había sentido atacada por la pareja.

Esto se debió a que otra periodista, Claudia de Icaza etuvo como invitada en el mismo programa de YouTube, en donde fue cuestionada sobre los supuestos audios que hay de la viuda de Luisito Rey, a lo que Icaza respondió que eso solo lo hablaría en su canal, momento en el que terminó la entrevista.

Fuente: Radio Fórmula