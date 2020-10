Cynthia Rodríguez revela que todavía extrañaba a su ex luego de su repentina separación

Ciudad de México.- La conductora del programa Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, recordó su relación con su excompañero de La Academia, José Luis del cual por sorpresa se distanció.

Fue mediante el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, donde la cantante dijo toda la verdad sobre su separación del exacadémico, sorprendiendo al afirmar que todavía lo extrañaba.

En su relato, la originaria de Coahuila describió a José Luis como un caballero, del cual nunca puede hablar mal, pues su separación se dio en buenos términos.

tipazo, buena persona, lindo… no puedo decir nada malo de él, ni una sola cosa”, pero entonces ¿por qué se separaron?, “simplemente en ese momento salimos de La Academia, empezamos con la gira y yo empecé a grabar mi primer disco y de repente ya no nos veíamos tanto como me hubiera gustado, y empecé a darle prioridad a mi carrera y creo que eso hizo que se enfriara la relación y pues cortamos”.

Por otra parte, recordó el tema Si No Estás Conmigo, el cual llegó a ser parte del openning de la telenovela Amor en Custodia, mismo que interpretó al lado de su expareja.

ya que no éramos novios, nos invitaban a cantar a todos lados y llegábamos y no nos saludábamos, era subir al escenario y vernos ahí cuando íbamos a cantar. Era más dolor de amor, que de desprecio, de que ‘no sé por qué ya no estamos juntos pero bueno’. Cuando éramos novios, siempre me daba un beso al final de la canción, y cuando cortamos yo nada más le decía, ‘no me vayas a dar un beso’ y él de repente me agarraba y me daba el beso”, contó.