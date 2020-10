Esposa de 'Chicharito' presume la reacción de Noah al conocer a Nala: "Qué tierno"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El hogar que ha formado Javier 'Chicharito' Hernández con su esposa Sarah Kohan se ha revitalizado y llenado de alegría con la llegada de la pequeña Nala, y en redes sociales, la joven pareja ha presumido la reacción que su primogénito Noah ha tenido al conocer a su 'hermanita'.

"Be gentle, be gentle with your sister (sé gentil con tu hermana)", se le escucha decir al 'Chicharito' en un video publicado en Instagram por Sarah Kohan para mostrar el momento en que el pequeño Noah conoció y vio por primera vez a Nala.

Te puede interesar: Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa y desheredar a sus hijos, polémico conductor llega a 'VLA'

En el video de unos dos minutos se alcanza ver como Sarah prepara al pequeño para la llegada de Nala, al tiempo que se le ve a 'Chicharito' cargando con un portabebés, el cual aproxima a su primogénito, y ahí vino la tierna reacción del pequeño Noah.

La tierna reacción de Noah provocó que los corazones de los seguidores de Sarah se 'derritieran' ante tal muestra de amor del pequeño.

Con información de Redacción Tribuna