Luego de sufrir daños en su estudio por una inundación, Erik Rubín da inesperada noticia

View this post on Instagram

Hoy volviou0301 a la vida la consola de nuestro estudio despueu0301s de haber sufrido por litros de agua encima a raiu0301z de una filtraciou0301n en el techo.. Un milagro!! Hay algo simbou0301lico en esto ya que tambieu0301n es el comienzo de una nueva etapa y el comienzo de Rubik Music justo hoy... #weareback #agradecido ud83dude4cud83cudffbud83dude4fud83cudffb #recordingstudio #estudiodegrabacion #producer #production