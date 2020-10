María León dedica emotivo mensaje a Benny Ibarra tras su regreso a los escenarios

View this post on Instagram

Hermanito bello @bennyibarra gracias por invitarme a jugar contigo ... te gocu00e9 tanto, tu talento, tu cariu00f1o, tu escenario, y a tu pu00fablico hermoso. ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f #siNoEsAhora #OCESAIrrepetible ud83dudcf8: @itskarlahr