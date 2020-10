Sin trabajo en Televisa y en la espera de un bebé, Tania Rincón confiesa sentir miedo

View this post on Instagram

Siento que me explota el corazu00f3n de amor cada que Patricio me dice u201cte ves muy guapa mamu00e1 u201c o cuando me pide que le de u201cbesitos chiquitos u201c y ahora que estoy embarazada de Amelia no puedo evitar preguntarme. u00bfSe puede amar mu00e1s? u00bfCu00f3mo se le hace para ampliar el corazu00f3n y no quitarle nunca a Patricio el lugar del primero? Esperamos a Amelia con mucha emociu00f3n, pero no dejo de sentir miedo e incertidumbre por todas las nuevas experiencias que nos esperan. Mamu00e1s de 2 o mu00e1s u00bfhan tenido este sentimiento como de miedo y culpabilidad? o solo soy yo que tengo miedo a lo nuevo.