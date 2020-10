Al ritmo de Shakira, Gaby Spanic cautiva a espectadores de 'Dancing with the Stars'

Ciudad de México.- La actriz Gaby Spanic, quien se encuentran en Budapest, sorprendió a los jueces con su tremendo baile al estilo de Shakira en Dancing with the Stars, el cual tuvo su estreno en Hungría.

Fue al ritmo de Hips Don’t Lie, cómo la venezolana se lució en la pista, dejando a todos boquiabiertos con sus grandes habilidades en la danza.

Tras esa gran actuación, Spanic recibió buenos comentarios del público, quienes quedaron cautivados en el primer programa, al pensar que vendrán mejores cosas.

Nosotros los actores no somos bailarines; la gente la vez piensa que es fácil pero no lo es son muchas horas. Me encanta estar en Budapest, aunque no he podido salir a conocer porque estamos aquí trabajando dando lo mejor de nosotros para este show”, dijo en una entrevista.