"Arrogantes y ridículos mam...": 'Antonio Rosique' humilla sin piedad a estos atletas en 'Exatlón'

Ciudad de México.- Miles de fans de Exatlón le han aplaudido al 'Capi' Pérez, conductor de Venga la Alegría su imitación de Antonio Rosique, mientras que este humilla a los atletas Aristeo Cázares y Heliud Pulido por sus "ridículas" actitudes en el reality de TV Azteca mientras que halaba a Mati Álvarez.

Pérez en su famoso 'Capiologo' se puso en sus papeles de Rosique, Aristeo como 'Red Force', Heliud como 'Black Force' y Mati como 'Silver Force' agregando con su clásico humor lo que piensa el público de ellos como si el presentador se los dijera de frente.

Me caes mucho mejor que 'Red Force' y 'Black Force', lo cual no es difícil ya que los dos son sumamente arrogantes y ridículos, me escucharon bien, son los héroes más mam... de todo México, realmente son insoportable estos dos, tú mismo has dicho que te cag... estos dos por sus mam... México, nadie los quiere, absolutamente nadie", dice 'Capi' imitando a Rosique.