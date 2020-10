Daniella Álvarez vuelve a nadar en el mar tras perder pierna: "Nada es imposible"

View this post on Instagram

Y pude llegar a la laguna de Suesca!! Este paseo fue maravilloso y me deja muchas ensenu0303anzas. Me atreviu0301 a irme sin decirle a nadie los miedos que me daba el panorama: carpas, grama, animales y yo apenas rehabilitau0301ndomeud83dude48. Como no veiu0301a la forma de llegar en muletas a la laguna terminou0301 siendo tal como lo ven en el 4 video de este carrete !! Siempre hay una soluciou0301n... SIEMPRE u2764ufe0f