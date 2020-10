De galán de Televisa a 'travesti': Horacio Pancheri se transforma en mujer y este es el resultado

View this post on Instagram

Nunca pude interpretar a esta mujer en el teatro ya que mi amigo director se nos fue antes.. aquu00ed estu00e1bamos probando maquillaje para ver cual quedaba mejor (obviamente esta exagerado porque era para teatro) Al final nunca pudimos trabajar juntos en escena, solo los recuerdos de los ensayos querido amigo... se te extrau00f1a #adriandario