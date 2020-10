"Era maestro de la UNAM": Facundo cuenta que sucedió con la vida de Changoleón

Ciudad de México.- Hoy en día muchos recuerdan a Incógnito el exitoso programa de Canal 5, donde Facundo protagonizaba toda clase de momentos graciosos, donde tenía diversas secciones y personajes.

Uno de los más recordados hasta la fecha es el de Changoleón, un hombre de la edad adulta que dejó todo por el alcohol y acabó en la mendingues; en su vista al podcast de La Cotorrisa, el conductor de televisión contó que fue de esta persona.

De repente lo he visto y como que no asocia quien soy, porque me dijo, 'Estoy buscando al Facundo, me debe dinero' y yo de 'Ah sí, yo le digo'".