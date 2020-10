"Estuve loco en un clóset": Mauricio Islas recuerda su escándalo con la hija de José Luis Rodríguez 'El Puma'

Ciudad de México.- El actor, Mauricio Islas, por medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, habló de la polémica con Génesis Rodríguez, la hija de 'El Puma'.

Yo no dormía. Estuve siete horas loco, en un closet. Me encerré. De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me meti al closet y me encerré, cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador”, aseveró.