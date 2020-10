"Ha sobrevivido por callada y sobajada": Niurka habla acerca de su pleito con Montserrat Oliver

Ciudad de México.- Hace unas un par de semanas atrás, la vedette cubana, Niurka Marcos, sorprendió a los medios de comunicación, luego de que entrara en pleitos con la conductora de televisión, Montserrat Oliver.

Dicho problema se presentó, luego de que la actriz fuese la invitada especial en el programa, Montse y Joe, dejándolas en plena grabación sin atender la entrevista que tenían preparada.

Aunque Oliver no ha pronunciado mucho respecto al conflicto, Niurka en su reciente encuentro con la prensa dio más detalles sobre lo sucedido, revelando que se fue por petición de la misma anfitriona.

Fue con Montserrat, que me dijo 'que tu ya vete' y yo me fui, eso fue todo lo que pasó, después quería que regresara y le dije no", contó Niurka.

La celebridad cubana señaló no estar molesta en lo absoluto por lo sucedido, además, reveló que no le guarda rencor a pesar de que no se ha disculpado con ella.

Finalmente, la artista no perdió el tiempo y arremetió duro contra la presentadora de Televisa, al decir que:

Ella es una pobrecita, mujer mustia de la farándula que ha sobrevivido por callada y sobajada".

Con información de: Edén Dorantes