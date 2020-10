Kristen Stewart habla sobre el mayor reto de interpretar a Lady Di: "Es intimidante"

Estados Unidos.- Kristen Stewart en una reciente entrevista ha revelado que se encuentra preparándose para dar vida a Lady Di en el filme Spencer, para lo que ha leído dos biografías sobre ella, aunque hay algo que le resulta muy "intimidante" al respecto a tal grado que le ha resultado muy difícil y ha tenido que contratar a alguien.

No empezamos a rodar hasta la mitad de enero pero su acento es muy intimidante porque la gente conoce su voz, es distintivo y particular. En lo que respecta a la investigación, he leído dos biografías y media, y espero haber podido acabarlo todo para cuando empecemos", reveló la actriz de 30 años.