'La Bebeshita' deslumbra a fans al derrochar belleza recargada en el cerco

PA-TRA ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25creo que se ha convertido en mi favorita de todas mis canciones no la dejo de escuchar ojalu00e1 les guste tanto como a mi los amo mucho bebes gracias por apoyarme siempre ya estu00e1 en todas las plataformas y en youtube se estrena el video oficial jueves 15 de octubre con una transmisiu00f3n en vivo de la alfombra roja y d la presentaciu00f3n oficial en mi canal de YouTube ud83dudd25ud83dudd25ud83dude0eud83dude0eud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dude08ud83dude08ud83dude08 estoy muy emocionada ud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0d Mu00fasica ud83cudfb6 @walolatino @danicrazytown video por @alex_king_el_wero @olaff_plumita Maquillaje @mffalcon90 peinado @gigi__pau