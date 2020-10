Maya Karunna recuerda a su padre y revela que el presunto homicidio continúa impune

Ciudad de México.- En 2005, Maya y María Karunna, las cantantes del grupo Caló, sufrieron la terrible tragedia por la muerte de su padre, quien fue encontrado sin vida y en extrañas circunstancias.

Según las investigaciones, el cuerpo de Roberto Gil fue hallado en su propio departamento, las averiguaciones señalaron que se trataría de un asesinato, pues estaba envuelto en una cobija dentro de su clóset.

Este suceso marcó muy duro la vida de las artistas y el de su familia, pues con esto inició un periodo muy duro, llenó de incertidumbre.

Fue realmente una de las cosas más fuertes que me han pasado en mi vida y yo me enteré en Cancún y para mí fue un shock, de hecho, la que me dijo en realidad fue Yuri, casi casi me desmayé, estuvo fuertísimo; me regresé de Cancún y fue un momento de incertidumbre y aparte la manera cómo fue", contó.