¡No se guardó nada! Mauricio Islas rompe el silencio al hablar de su conflicto con Televisa

Ciudad de México.- El actor Mauricio Islas, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, habló de su pasado en Televisa, y de los conflictos que sostuvo.

Fue luego de protagonizar Amor Real 2003, que la empresa de Azcárraga decidió darle las gracias, al no obtener más oportunidades, por lo que decidió irse a Telemundo en busca de nuevas oportunidades.

Desafortunadamente no nos logramos poner de acuerdo, en particular con un ejecutivo de ahí. Las circunstancias no se pusieron fáciles. Era un momento de decisión, quedarme en algo que yo no creía que era justo por lo que venía haciendo, lo que decían los números, los ratings. Respeté las decisiones y los puntos de vista y eso me llevó a tomar una decisión”, explicó.