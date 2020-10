Ricky Martin entra en polémica con la iglesia al comparar a sus hijos con Jesús

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, la paternidad ha sido una gran bendición para el cantante, Ricky Martin, pues ha mostrado tener una bella vida familiar junto a sus hijos y su esposo.

No obstante, el boricua también sigue siendo el blanco de la polémica, en esta ocasión, el artista se ha visto en aprietos con la iglesia, luego de comparar a las mujeres que prestaron su vientre para hacerlo padre, con la Virgen María.

En su entrevista exclusiva para el periódico, El País, Ricky incluso comparó a sus pequeños con Jesús.

Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo", dijo.