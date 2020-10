Sin miedo a críticas, Niurka vuelve a arremeter en contra de Ninel Conde

Ciudad de México.- La actriz, Niurka Marcos, volvió a causar polémica, luego de volver a hablar de Ninel Conde, y sus arreglos estéticos, de los cuales según la cubana no obtuvo buenos resultados.

Y es que recientemente Niurka estuvo presente en el aniversario de una famosa clínica de belleza, donde no dudó darle unas palabras a los medios, quienes le preguntaron por 'El Bombón Asesino'.

Con respecto a su conflicto con Monserrat Olivier, ella mencionó que la presentadora nunca le pidió disculpas, ni se ha acercado a ella, pues sabe donde está y tiene su número.

Ella me dijo vete y me fui y si fue broma, me hubiera avisado. Además, no me ha buscado y tiene mi WhatsApp. Pero a mí, no me importa eso; no espero sus disculpas. Ella me dijo vete y me fui y quedo la historia para toda la vida: 'Monserrat corrió a Niurka y la mandó hasta Mérida'", dijo.