¿Son novios? Así responde Esmeralda Pimentel a los rumores de amorío con Mauricio Ochmann

View this post on Instagram

u00bfAlguien pidiou0301 un bebeu0301 a domicilio? @muynetflix AHu00cd TE ENCARGO ya disponible u270cufe0f Gracias @esmepimentel y a todo el maravilloso equipo por su talento, generosidad y compau00f1erismo ud83dudc4aud83dudca5