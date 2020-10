Tras dejar Televisa, Luz Elena González exhibe 'secretito' para lucir increíble a sus 46 años

View this post on Instagram

Te pasa que con el esfuerzo del entrenamiento te pones con la cara de color tomate ud83cudf45????? ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23 pues yo ya entrenu00e9 feliz y ahora a consentirme en casa con mi radiofrecuencia ud83dude01!!!! Ustedes que van a hacer???? Los leo...