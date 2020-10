Yanet García conoce a 'El encantador de perros' y lo presume en Instagram

View this post on Instagram

TRUST-RESPECT-LOVE u2764ufe0f @cesarsway El experto canino mau0301s famoso del mundo y es mexicano ud83cuddf2ud83cuddfdud83dude4fud83cudffb Gracias @cesarsway por tu tiempo y sabiduriu0301a. Tu historia de superaciou0301n es motivaciou0301n y gran inspiraciou0301n para todos los mexicanos y latinos. Te quiero y admiro tanto! Gracias por este increiu0301ble diu0301a ud83dude0dud83dudc36 @iamthemamacita