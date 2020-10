¿Adiós TV Azteca? Pati Chapoy enfurece al aire y destroza a Carmen Muñoz por "malagradecida"

Ciudad de México.- Luego de que Al Extremo confirmara que el conductor Juan Barragán dejaba la emisión que compartía con Carmen Muñoz entre semana para ser reemplazado por Uriel Estrada, el elenco de Ventaneando acusó a estos últimos de ser unos "groseros y malagradecidos".

Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno y Rosario Murrieta estuvieron de acuerdo con que la actitud que mostraron Uriel y Carmen fue "pésima" al despreciar al aire a Juan, quien llevaba años en el programa de TV Azteca y ahora solo se quedará los fines de semana.

Así contó la experiencia Pedro:

"Yo ayer estaba muy molesto cuando vi 'Al Extremo' el domingo. Juan Barragán ya no estará entre semana, solo los domingos porque lo cambiaron por Uriel Estrada", dice Pedro mientras Pati y Bisogno preguntan al fondo: "¿Y quién es ese?".

Juan, todo un caballero, se presenta en el programa para darle el paso al otro muchacho. Está Carmen Muñoz ya 'muy así' con Juan, me cayó gorda. Se presenta Uriel Estrada y ¿tú crees que le dio la mano a Juan? ¿para saludarlo y decirle: gracias por darme el paso a mí?", dice furioso Pedro.

Ante esto, Pati Chapoy no tiene piedad al arremeter contra Carmen y Uriel.

Pues qué par de groseros. Es una falta de disciplina, de responsabilidad pues lo único que muestra ese par es una falta de educación tremenda, a menos que hayan tenido la orden de arriba de que lo traten despectivamente", dice Pati.

"Ay no, no puede ser", se queja Pedro. "¿A lo mejor estaba marcado que ya se despidieran y bye no?", dice Linet Puente., la única que trató de defenderlos, sin embargo, Pati no se la dejó pasar y le respondió: "A ver tú te vas hoy... ¿te gustaría que te trataran así?", "No", le responde. "Ahhh..., ahh", le dijo Pati muy molesta.

Le está cediendo su trabajo ¿y que ni siquiera le haya dicho gracias? Ay, qué malagradecidos", reitera Chapoy.

Mientras tanto, Daniel cuestiona la decisión de la empresa de mover a los conductores, si le estaba yendo muy bien en rating.

Estaba funcionando muy bien 'Al Extremo'. La principal regla del espectáculos es que cuando algo funciona con sus errores o defectos, déjalo así no le muevas".

"Es la regla del beisbol, el orden de los bateadores no lo muevas si vas ganando y ve el rating de Al Extremo", manifiesta Pati.

Aunque Linet de nueva cuenta trataba de defenderlo, asegurando que Uriel "sí es bueno pero está creciendo" y que apareció en las primeras semanas de Hechos AM con el elenco nuevo, Pati decía una y otra vez:

¿Pero quién es? No me gustó ninguno (...) Todo mundo tiene la oportunidad pero de ahí a que en televisión des una muestra de la falta de educación, cortesía y agradecimiento a un conductor que ha hecho lo propio durante muchos años".

"Es un muy mal inicio", dice Bisogno. "Se me hace raro de Carmen, se me hace tan educada", dijo Linet, a lo que finalmente Pati contesta sin piedad alguna hacia Carmen:

A lo mejor mostró una cara que no conocíamos".

Después de estos ataques al aire, se desconoce qué pasará con los dos conductores, pero la jefa de espectáculos en la empresa ya mostró que no los aprueba en la emisión.

Aunque han reportado buenos niveles de audiencia, no habían logrado superar a Televisa y según se ha podido percibir en la respuesta del público hasta ahora, ellos al igual que los conductores de Ventaneando no están nada contentos con la llegada de Uriel.

