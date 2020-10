Alexis Ayala se muestra más enamorado que nunca y celebra 12 años junto a su esposa

View this post on Instagram

La vi, recordu00e9 y la quise compartir. La foto tiene 6 au00f1os y nosotros 12 au00f1os juntos. Imu00e1genes asu00ed te llenan con una cascada de recuerdos que te llevan a aromas, lugares y sonidos que te llenan el alma, el corazu00f3n, el u00edmpetu. El amor es una decisiu00f3n consiente y yo hoy al igual que todos los du00edas decido amarte @lopfer y vivir una vida plena contigo y al lado de @roberta_ayala_oficial Aquu00ed estu00e1 mi familia, mi motor, mis anhelos. Dios me de la vida para amarlas siempre y la inteligencia y capacidad de ser el hombre, esposo, padre, amigo, cu00f3mplice y compau00f1ero de vida que uds necesitan. Trabajo en equipo eso siempre nos ha definido, entrega y amor. Gracias por tomarme de la mano firmemente en los momentos difu00edciles asu00ed como en los momentos felices. Gracias por cuidarme y darle calor a mi espu00edritu. Gracias por secar mis lagrimas con una caricia y sacudirme el alma como un trueno. Gracias por dejarme saber con una mirada que rumbo tomar. Gracias por sacar el guerrero que llevo dentro y apaciguarlo cuando es necesario. Gracias por aguantar cuando no ha sido fu00e1cil, por esperar a que amaine la tormenta. Gracias por que juntos nosotros somos la tormenta, la calma y La Paz. Gracias por los abrazos llenos de travesura y los besos llenos de todo. Gracias porque ningu00fan du00eda es igual. Gracias por enseu00f1arme, por animarme y empujarme a ser mejor humano. Gracias por haberme elegido como compau00f1ero de vida. Que la elecciu00f3n de las dos siga siendo siempre yo. Y gracias Dios porque se que fuiste tu00fa. Amu00e9n y Amu00e9n. u2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83dudd25ud83cudf33u269cufe0f #entero #familia #alexisayala #lionfamily #amor #vida #entrega #decision #avivirbonito