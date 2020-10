Así disfrutan Andrea Legarreta y su familia sus vacaciones en Huatulco

View this post on Instagram

Agradecidos de vivir este diu0301a en familia, apoyando a nuestra pequenu0303a @ninarubinl ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0f Ella estarau0301 grabando #TeAcuerdasDeMi en uno de los lugares mau0301s bellos de nuestro paiu0301s #LasBahiu0301asDeHuatulco ud83cudf0a ud83cudfdd u2600ufe0f Siempre hemos pensado que es deber de los padres apoyar a nuestros hijos, impulsarlos y ensenu0303arles a luchar, prepararse para ser mejores cada diu0301a en todos sentidos y que crean en ellos mismos... Nuestras hijas nos han acompanu0303ado desde que llegaron a este mundo y nosotros a ellas, como familia es importante apoyarnos en todo y estos diu0301as, estaremos turnau0301ndonos para cumplir cada uno con sus deberes, escuela, grabaciones, chamba de Erik y Miu0301a y ademau0301s lo miu0301o, pero acompanu0303au0301ndola y acompanu0303au0301ndonos en momentos... Esta dulce coincidencia nos ayuda a estar juntos en este bello paraiu0301so... Viviendo la vida, un diu0301a a la vez, porque la vida es HOY... #Agradecidos @erikrubinoficial @miarubinlega @ninarubinl #AmoresEternos ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb #huatulco #oaxaca #mexicoud83cuddf2ud83cuddfd