Carolina Rocha, conductora de TV Azteca, luce así de radiante desde la naturaleza

Tres horas en la Barranca de Barrilaco. Esta vez la vi mu00e1s descuidado y muchos u00e1rboles talados. Unos letreros dicen que es una limpieza, eliminando u00e1rboles muertos. Ojalu00e1. Los troncos no lucu00edan secos. Por lo que toca los perrunos la gozaron. #tino ya sabe brincar mejor en la mini pista de obstu00e1culos en la que desde chiquilla entrenu00e9 a Maya. Canuta tan chaparrilla se me perdu00eda en la meleza porque no han podado. Pero fuimos libres. Fuimos felices. #paseo #paseoperruno #sunday #domingo #domingueando