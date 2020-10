Con espectacular vestido, Patricia Manterola festeja su millón de seguidores en Instagram

View this post on Instagram

u00a1Wow 1 Millou0301n en Instagram! ud83eudd70u2764ufe0f u00a1Voy a regalar 10 video-saludos personalizados que publicareu0301 en mis stories y 10 fotos firmadas con tu nombre! Si observaste muy bien todos los detalles del video de u201cCanciou0301n Pa Levantarteu201d Esto es lo que tienes que hacer para participar: Paso 1. Contesta estas 5 preguntas del video de u201cCanciou0301n Pau2019 Levantarteu201d correctamente: 1. u00bfQue tengo en el lagrimal al principio del video cuando tengo el vestido negro? 2. u00bfCuantos medallones dorados tiene el collar del vestido blanco? 3. u00bfQue forma tiene el anillo blanco con dorado que llevo con el vestido blanco? 4. u00bfDe que materiales estau0301 hecho el banco donde canto al principio del video? 5. u00bfCuantos anillos dorados tengo puestos con el cambio de la Diosa de la playa? Paso 2. En tu comentario invita a 5 amigos a ver el video de u201cCanciou0301n Pa Levantarteu201d (link en BIO) y taggealos Paso 3. Sigue a: @luccakolb @kolbmatteo @alessokolb @thebeyondlovefamily @theself___ @michellemanterola @palomeragroup u00a1Los 10 primeros que contesten correctamente las preguntas, inviten a 5 amigos a ver el video y sigan las cuentas, se ganan el video saludo personalizado que pondreu0301 en mis historias! Y los siguientes 10 se ganan la foto firmada! u00a1Deja tus respuestas en los comentarios ud83dudc47 y no se te olvide decirme que quieres que diga en el video y tu nombre para la foto! SUERTE A TODOS ud83dude18u2764ufe0f