¿Enamorada de Rey Grupero? Cynthia Klitbo tendría celos del beso robado a Lucía Méndez

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo no dudó en externar los celos que sintió de Lucía Méndez luego de observar la forma en que Rey Grupero le robó un beso en la boca a la cantante.

Al ser cuestionada sobre lo que pensó en ese momento, la actriz dijo con una gran sonrisa:

Pues nada, no me lo dieron a mi… ¡qué rayada no!, ¡qué rayada mi comadre!".