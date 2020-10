'Exatlón México': Ella es la bella influencer que enamoró a Rommel Pacheco

View this post on Instagram

Un domingo mu00e1s u261dud83cudffc... A veces damos por sentado que el domingo es un du00eda familiar, un du00eda para relajarnos y olvidarnos del estru00e9s de toda la semana; asu00ed creemos que es para la mayoru00eda, pero la realidad es que la situaciu00f3n no es igual para todos. Los domingos de mi vida de pequeu00f1o si fueron du00edas familiares, de ir al parque, ir al centenario o a la playa; pero despuu00e9s de mis 11 au00f1os, al irme a vivir al Comitu00e9 Olu00edmpico y de ahu00ed a la fecha, son los du00edas en que aprovecho hacer tareas, ver pendientes de la oficina, poner orden en lo que haga falta en la casa y algunos otros pendientes. Para muchas otras personas, es un du00eda laboral como cualquier otro, asu00ed que si tienes 5 minutos libres haz que valgan, aprovechen ese instante y hagan un momento inolvidable. Saludos y feliz domingo.