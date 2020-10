"Querían destruirme": Desde Televisa, exacadémico 'desenmascara' a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- El controversial exparticipante de la sexta generación de La Academia, Paolo Botti, hizo fuertes confesiones sobre su experiencia en TV Azteca frente a la prensa en su llegada a Televisa, donde entró de la mano de la productora del programa Hoy Magda Rodríguez.

En un video publicado en el canal del reportero de espectáculos Edén Dorantes, el cantante y conductor confesó que la semana que entra se integra de lleno al programa, en el cual ya ha estado participando desde hace unos meses.

Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande o sea que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien (...) Vamos a estar trabajando conducción y algunos otros proyectos que poco a poco se irán viendo".

Además, habló de un accidente que tuvo en California, Estados Unidos que lo llevó a estar en coma y luego pasar cuatro meses en rehabilitación.

Fue pérdida total del auto. Como pude salí por la ventana y perdí la conciencia... cuando desperté llevaba varios días en el hospital, es una bendición estar vivo".

Luego, el exacadémico se sinceró sobre lo que vivió en la televisora del Ajusco, asegurando que los que estaban en la administración pasada le hicieron la vida imposible y por su culpa quedó estancado.

TV Azteca es una empresa grande pero no siento que es tanto la empresa, sino gente en el canal que no supo manejar a los artistas que impulsó. Muchos artistas como nosotros nos quedamos estancados o no tuvimos el desarrollo porque el canal no contaba con la gente profesional. Hoy no puedo hablar porque creo que es otra administración".

Botti expresó que, entre muchos otros, talentos como el de Carlos Rivera solo brillaron al irse a Televisa: "Destacó cuando se vino a Televisa y en TV Azteca lo tuvieron estancado". Además, contó que lo tuvieron años en la congeladora y no decía nada por temor a represalias.

Durante la administración pasada recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que no voy a revelar pero que me decían que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo porque en ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder dentro de los medios".

"El Botti que ves ahorita está resurgiendo gracias a Televisa", dijo y comentó que ahora "TV Azteca tiene gente más profesional" y que no hablará mal de la empresa porque ellos le dieron su primera oportunidad.

Televisa siempre ha sido una empresa que ha sabido desarrollar talento. Yo de TV Azteca no puedo hablar mal porque es la casa que me dio la oportunidad de desarrollarme como artista, pero sí me gustaría comunicar que deben revisar este detalle".

El conductor y cantante le agradeció la oportunidad a la productora Magda Rodríguez, ya que asegura que todos "merecemos una segunda oportunidad" y que ojalá les guste su próximo proyecto. Finalmente, al ser cuestionado sobre si en realidad era violento como se decía, reveló que todo fue parte de un personaje creado en TV Azteca.

Lo que hicimos en TV Azteca fue un personaje que la gente conoció... Mi vida personal es completamente diferente. Muchas cosas que suceden en televisión son armadas o actuadas. Nosotros actuamos e hicimos un personaje, lo que causó mucha envidia. Me hicieron una imagen de algo que no fue, ligado a esta gente que estaba en el poder del canal".

"La idea de esta gente era destruir mi carrera, lo intentaron de muchas formas, yo caí en depresión. No en temas peores pero fue muy difícil porque esta gente me hizo daño, trató de sepultar mi imagen con chismes como que era violento. Todo fue una mentira", concluyó.

