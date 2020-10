Ray Reyes:Otro miembro de Menudo que demuestra desprecio a la bioserie 'Súbete a mi moto'

View this post on Instagram

Su00e9 que han estado preocupados por mu00ed. Les agradezco infinitamente sus oraciones y buenos deseos. Por recomendaciu00f3n de mis abogados, no puedo emitir comentario alguno sobre el suceso. Pero quiero que sepan que estoy bien, tranquilo; enfocado en la gira de conciertos Su00fabete a Mi Moto Tour 2020. Preparu00e1ndome y ensayando para dar lo mejor de mu00ed, junto a mis hermanos Ricky, Migue, Johnny y Renu00e9. Empezaremos por Orlando, Florida y esperamos visitar cada pau00eds que nos ha respaldado a travu00e9s de los au00f1os. Gracias por el respeto a lo que hacemos y por tanto cariu00f1o. Es recu00edproco. Un hasta luego porque pronto estaru00e9 con todos ustedes.