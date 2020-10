Roberto Palazuelos recuerda su problema con Felipe Calderón: "Sentí temor"

Ciudad de México.- El actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, recordó un problema que tuvo con el expresidente de México, Felipe Calderón, y confesó la manera en la que consiguió salir avante de esta situación tan adversa.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el intérprete de Televisa contó que, a lo largo de su sexenio, Calderón trató de expropiar uno de sus hoteles y eso lo llevó a estudiar la licenciatura en Derecho.

Yo me puse a estudiar Derecho por un problema que tuve, aquel que me querían expropiar un hotel un presidente de la República, el licenciado Calderón, pero ya nada personal con él", relató el histrión.

'El Diamante Negro' mencionó que, gracias a ese suceso, pudo comenzar su carrera y a la postre obtener su titulo universitario, a pesar de que haber tenido múltiples problemas durante su etapa como estudiante.

Yo al licenciado Calderón le debo mi carrera, porque si no fuera por todo lo que me hicieron, no hubiera estudiado derecho por el temor y la inseguridad que me daba mi ignorancia", comentó el acapulqueño.