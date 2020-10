¿Se cancela la boda? Roberto Carlo y su prometido se separarían por problemas económicos

Ciudad de México.- Tal parece que la relación entre Roberto Carlo y Rubén Kuri está en la cuerda floja, o al menos eso afirma Álex Kaffie, quien señala que una vez que el guapo conductor salga de Sale el Sol los problemas económicos harían que los prometidos puedan separarse, ¿a caso llegarán a canelar la boda?

Como se sabe Carlo saldrá está semana del matutino de Imagen Televisión según él por recorte de personal, aunque Kaffie dice que se debe a que tuvo problemas con la producción por sus actitudes.

Te podría interesar: "Son novios": Desde Televisa, traicionan a conductor de 'Hoy' por besarse con otro hombre

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza la frase, y pues la fecha de la partida de Roberto Carlo de Sale el Sol llegó. Sí, al conductor le tocarán ahí Las Golondrinas este jueves. Su lugar en el matutino de Imagen Televisión se lo queda, como ya es del conocimiento general, Carlos Quirarte. Tal vez la historia sería otra si él no hubiera tenido mala conducta y sublevaciones, pero como el hubiera no existe su ciclo en dicha emisión se acabó", explicó Álex.