¡Sin el papá de su hija! Marlene Favela celebra el primer año de Bella

Desde el momento que escuchu00e9 tu corazu00f3n por primera vez a sido un hermoso recorrido a lo mu00e1s profundo de mi ser, el esperarte con toda la ilusiu00f3n del mundo fue increu00edble, el sentir cu00f3mo ibas creciendo dentro de mi ha sido lo mu00e1s maravilloso que Dios me ha regalado, cuando por fin te tuve entre mis brazos sabu00eda que despuu00e9s de tu00ed ya nada seru00eda igual, el amamantarte nos dio una conexiu00f3n u00fanica y para siempre, el despertar cada mau00f1ana y ver tu carita me hace creer en los milagros, el saber que existes me hace la mujer mu00e1s feliz del universo. GRACIAS MI AMADA BELLA POR ESCOGERME COMO Tu00da MAMu00c1!!!!!! QUE TENGAS UNA LARGA Y HERMOSA VIDA, TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!!! FELIZ CUMPLEAu00d1OS #1