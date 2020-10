Tras triunfar en Televisa, Mauricio Islas hace delicada confesión: "Era adicto"

Ciudad de México.- A lo largo de una reciente emisión de El Minuto que cambió mi destino, el actor mexicano, Mauricio Islas, tuvo la oportunidad de compartir detalles acerca de su vida personal y su trayectoria profesional.

Durante la plática con Gustavo Adolfo Infante, el exintérprete de Televisa comentó que desarrolló una adicción al sufrimiento, hecho que lo llevó a pasar por momentos complicados y a mantener relaciones nocivas.

Si no sufría, sentía que no estaba vivo, entonces, me llevó a andar en relaciones destructivas, lo único que me salvaba era mi trabajo, por eso mi carrera está sentada en bases bien firmes", contó el histrión.

De igual forma, el artista reveló que su vacío emocional lo intentó llenar con propiedades y bienes materiales, además, mencionó que sobrellevó esta situación con terapia y así sanó las heridas que lo atormentaron.

Estaba vacío, tenía todo esto y terminaba invitando amigos, cuantas fiestas no llevé amigos y me fui con amigos por no estar solo, no sabía estar solo. Llegó un momento que me tronó la vida", añadió.