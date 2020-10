Anel Noreña aparece en 'Sale el Sol' con importante noticia ¿sobre Manuel José?

Ciudad de México.- La exactriz y modelo mexicana, Anel Noreña, tuvo la oportunidad de compartir detalles con respecto al primer encuentro que tuvo con el pequeño José Patricio, su nieto e hijo de Marysol Sosa.

Durante una entrevista exclusiva para Sale el Sol, la exesposa de José José expresó que disfrutó de las atenciones de sus hijos, José Joel y Marysol, por su cumpleaños número 76 hace apenas unos cuantos días.

Cumplí 76 años y es mi mejor edad, es mi mejor año. Mis hijos me despiertan siempre con algún desayuno que me mandan y esta vez no fue la excepción, me desperté muy contenta", contó la artista.