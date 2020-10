Entre amenazas y golpes, actor de Televisa vive un infierno 'encadenado' a esta mujer

Ciudad de México.- Este martes 13 de octubre una fuente a TV Notas le dijo que Alex Ibarra, actor de Televisa, se encuentra viviendo un completo infierno entre amenazas y golpes por parte de su expareja, Mar Millar, a quien está 'encadenado' pues teme que cumpla sus advertencias y no lo deje ver a sus dos hijos si se separan.

Mar apareció en la vida de Alex por arte de magia y por internet, sin referencia alguna. Ella se le presentó como una mujer tímida de provincia y Alex en ese entonces sintió que era momento de sentar cabeza, y ella se encargó de seducirlo porque pensó que relacionándose con un famoso su vida estaba resuelta, que tendría lujos, viajes, todas las comodidades, pues iba a pertenecer a una familia de artistas; calculó muy bien su jugada, pero no le salió como ella quería. Alex no ha parado de trabajar por tener un nombre, pero tampoco ha ganado tanto dinero como su hermano Benny; Mar está inconforme, quiere una vida de millonaria", aseguró la fuente.

Afirma que las declaraciones de ella en el que acusa a Ibarra de no darle pensión y no cuida de sus hijos son una mentira, pues él incluso ante la falta de trabajo se ha puesto de maestro en la escuela de sus hijos para que no le cobren la colegiatura y puedan seguir en ese prestigioso lugar y es quién los baña, le da desayuno y lleva y trae a donde necesitan ir.

él les ha dado todo a sus hijos, los tiene en buenas escuelas, les ha dado vacaciones, a ella siempre la trató como reina; mejor que Mar diga qué es lo que ella hace mal”. “Mar, se sale de la casa a horas extrañas y a lugares desconocidos, sólo ella sabe a dónde y con quién; regresa a veces en la madrugada o se va por días sin decirle nada a Alex, y de los niños, ni se acuerda, se los deja a Alex, ella jamás se levanta para darles de desayunar o ayudarlos con la escuela, quien los atiende es él”, afirmó.

Tras esto aseguró que ella lo maltrata a él y a los niños psicológicamente, además de que ha llegado a golpear a Alex, quién solo quiere estar presente en la vida de sus hijos y por ello soporta ese maltrato.

Mar no es como piensan, ella es muy violenta, a Alex le avienta cosas a la cara o le tira comida en su cama para que ya ni siquiera pueda dormir tranquilo. Además tortura emocionalmente a los niños diciéndoles que se los va a llevar a vivir fuera de México para que ya no vean a su papá. Alex ha aguantado todo porque ella lo ha amenazado con que si se va de la casa, se va a llevar a los niños y no los volverá a ver, y eso afecta a toda la familia", finalizó.

Fuente: TV Notas