Exparticipante de 'Exatlón' narra haber dado positivo a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- El exparticipante de Exatlón, Daniel Corral, mediante redes sociales confesó que hace unos meses dio positivo a una prueba de Covid-19.

Fue en clip de nombre Mamá tengo Covid-19, donde el atleta olímpico habló del calvario que vivió tras contraer la enfermedad y cómo es que pudo salir adelante de ella.

Hace unos días recibimos la noticia que uno de nuestros compañeros de entrenamiento salió Covid positivo, esa noticia nos sorprendió muchísimo. Obviamente nos asustamos porque todos estamos en un mismo gimnasio, pero gracias a Dios todo salió bien. Y eso hizo que me animara a platicarles de experiencia que yo tuve, una experiencia que me marcó muchísimo y la recuerdo perfectamente porque no la pasé nada bien. En junio cuando todo mundo estábamos en cuarentena a mí me dio Covid", dijo.